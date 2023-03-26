Четвертый за сутки: на Херсонщине местный житель подорвался на мине россиян

Март, 26 в 20:08

В Херсонской области в четвертый раз за сутки подорвался местный житель на взрывчатке, оставленной российскими оккупантами во время бегства из-за контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, на этот раз трагедия произошла вблизи села Костырка Высокопольского района.

— Мужчина осматривал поле и наткнулся на мину, оставленную россиянами. Часами ранее в Бериславском районе, возле сел Ищенка и Ивановка, на полях подорвались еще три человека, — говорится в сообщении.

В результате подрыва на российских минах четыре человека всего с тяжелыми травмами находятся в медицинских учреждениях, где врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

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В ОВА призывают местных жителей Херсонщины воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек, которые еще не осмотрели саперы, поскольку все эти территории потенциально заминированы и опасны.