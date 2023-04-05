Апрель, 05 в 15:20

Отопительный сезон в Украине обычно заканчивается в середине апреля, но все зависит от погоды и температуры воздуха в частности. Поэтому из-за потепления в некоторых городах уже начали выключать батареи.

Первым городом, который завершил отопительный сезон, стал Днепр. В течение нескольких дней здесь фиксировали температуру до +8, поэтому 22 марта отключили теплоснабжение.

В других городах Днепропетровской области, например в Каменском, отопительный сезон завершили 25 марта, а в Никополе сделали это 31 марта.

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Следующим стал Херсон, где отопительный сезон завершили 24 марта. Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

О подготовке к отключению отопления заявили и в Запорожье. Секретарь городского совета Анатолий Куртев сказал, что 27 марта стартуют необходимые для этого подготовительные работы, которые продлятся до 31 марта.

В Полтаве также решили завершить отопительный сезон с 31 марта, поскольку ожидается потепление.

Харьков выключит батареи в четверг, 6 апреля. Мэр города Игорь Терехов сегодня сообщил, что подписал соответствующее распоряжение.

В Киеве завершение отопительного сезона планируется в субботу, 8 апреля. Соответствующее решение приняли городские власти, поскольку ожидается стабильное существенное потепление, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

А в Хмельницком временно приостанавливали отопительный сезон — с 23 по 27 марта. Также в эти даты временно отключали отопление в Луцке.