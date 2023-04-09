Расширен список городов и стран для сдачи НМТ-2023 за границей: список
Расширен список городов и стран для сдачи украинскими абитуриентами НМТ за границей.
В настоящее время предусмотрено, что временные экзаменационные центры будут созданы в 41 городе 24 стран.
— Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная локация — после получения сертификата участника до 7 мая можете изменить регистрационные данные, — сообщает Министерство образования и науки Украины.
В некоторых городах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии.
Перечень городом и стран для сдачи НМТ.
|Страна
|Город
|Австрия
|Вена
|Азербайджан
|Баку
|Бельгия
|Брюссель
|Болгария
|Варна, София
|Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|Абериствит, Эдинбург, Лондон
|Грузия
|Тбилиси
|Дания
|Орхус
|Эстония
|Таллин
|Ирландия
|Дублин
|Испания
|Валенсия
|Италия
|Милан, Рим
|Канада
|Эдмонтон, Монктон, Торонто
|Латвия
|Рига
|Литва
|Каунас
|Германия
|Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен
|Польша
|Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин
|Португалия
|Лиссабон
|Румуния
|Бухарест
|США
|Нью-Йорк, Сакраменто
|Венгрия
|Будапешт
|Финляндия
|Хельсинки
|Франция
|Марсель, Париж
|Чехия
|Брно, Прага
|Швеция
|Стокгольм
На следующей неделе ожидается достижение договоренностей с представителями Люксембурга (Люксембург) и Роттердама (Нидерланды).
— Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Так что в случае отсутствия наличия мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора, — говорится в сообщении.