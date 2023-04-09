Апрель, 09 в 19:39

Расширен список городов и стран для сдачи украинскими абитуриентами НМТ за границей.

В настоящее время предусмотрено, что временные экзаменационные центры будут созданы в 41 городе 24 стран.

— Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная локация — после получения сертификата участника до 7 мая можете изменить регистрационные данные, — сообщает Министерство образования и науки Украины.

В некоторых городах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии.

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Перечень городом и стран для сдачи НМТ.

Страна Город Австрия Вена Азербайджан Баку Бельгия Брюссель Болгария Варна, София Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Абериствит, Эдинбург, Лондон Грузия Тбилиси Дания Орхус Эстония Таллин Ирландия Дублин Испания Валенсия Италия Милан, Рим Канада Эдмонтон, Монктон, Торонто Латвия Рига Литва Каунас Германия Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен Польша Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин Португалия Лиссабон Румуния Бухарест США Нью-Йорк, Сакраменто Венгрия Будапешт Финляндия Хельсинки Франция Марсель, Париж Чехия Брно, Прага Швеция Стокгольм

На следующей неделе ожидается достижение договоренностей с представителями Люксембурга (Люксембург) и Роттердама (Нидерланды).