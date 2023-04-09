Квітень, 09 в 19:39

Розширено перелік міст та країн для здачі українськими абітурієнтами НМТ закордоном.

Нині передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у 41 місті 24 країн.

– Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася більш зручна локація, — після отримання сертифіката учасника до 7 травня можете змінити реєстраційні дані, – повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зазначається, що у деяких містах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії.

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Перелік країн та міст

Країна Місто Австрія Відень Азербайджан Баку Бельгія Брюссель Болгарія Варна, Софія Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії Абериствіт, Единбург, Лондон Грузія Тбілісі Данія Орхус Естонія Таллінн Ірландія Дублін Іспанія Валенсія Італія Мілан, Рим Канада Едмонтон, Монктон, Торонто Латвія Рига Литва Каунас Німеччина Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен Польща Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін Португалія Лісабон Румунія Бухарест США Нью-Йорк, Сакраменто Угорщина Будапешт Фінляндія Гельсінкі Франція Марсель, Париж Чехія Брно, Прага Швеція Стокгольм

Наступного тижня очікується досягнення домовленостей із представниками Люксембурга (Люксембург) та Роттердама (Нідерланди).