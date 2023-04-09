Розширено перелік міст та країн для здачі НМТ-2023 за кордоном: список
Розширено перелік міст та країн для здачі українськими абітурієнтами НМТ закордоном.
Нині передбачено, що тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у 41 місті 24 країн.
– Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася більш зручна локація, — після отримання сертифіката учасника до 7 травня можете змінити реєстраційні дані, – повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Зазначається, що у деяких містах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії.
Перелік країн та міст
|Країна
|Місто
|Австрія
|Відень
|Азербайджан
|Баку
|Бельгія
|Брюссель
|Болгарія
|Варна, Софія
|Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
|Абериствіт, Единбург, Лондон
|Грузія
|Тбілісі
|Данія
|Орхус
|Естонія
|Таллінн
|Ірландія
|Дублін
|Іспанія
|Валенсія
|Італія
|Мілан, Рим
|Канада
|Едмонтон, Монктон, Торонто
|Латвія
|Рига
|Литва
|Каунас
|Німеччина
|Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен
|Польща
|Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін
|Португалія
|Лісабон
|Румунія
|Бухарест
|США
|Нью-Йорк, Сакраменто
|Угорщина
|Будапешт
|Фінляндія
|Гельсінкі
|Франція
|Марсель, Париж
|Чехія
|Брно, Прага
|Швеція
|Стокгольм
Наступного тижня очікується досягнення домовленостей із представниками Люксембурга (Люксембург) та Роттердама (Нідерланди).
– Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору, – йдеться у повідомленні.