У Кам’янці-Подільському спалахнули сутички біля собору, який досі займають представники УПЦ МП

Квітень, 09 в 21:13

У Кам’янець-Подільському Хмельницької області тривають сутички біля Собору Олександра Невського, який належить до УПЦ Московського патріархату.

Вони розпочалися через те, що представники УПЦ МП відмовилися залишати собор, повідомляють українські журналісти.

Віряни Московського патріархату стали кільцем навколо собору, а мітингувальники намагалися прорватися крізь нього, щоб потрапити всередину приміщення.

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Люди, які підтримали протест, вимагають віддати ключі від собору та впустити туди ревізійну комісію. На місці присутні правоохоронці, зазначають місцеві жителі.