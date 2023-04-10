Діємо спокійно та системно: Данілов про плани Сил оборони України щодо контрнаступу

Квітень, 10 в 17:40

Контрнаступ воїнів ЗСУ відбувається фактично щодня, а інформаційний ажіотаж навколо чутливої теми працює не на користь планам Сил оборони України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. На його думку, не потрібно чекати конкретних дат.

– Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно та послідовно нищимо російських окупантів. Інформаційний ажіотаж – не на користь планам Сил оборони України, – зазначив Данілов.

Останніми днями українці та весь світ активно обговорюють майбутній контрнаступ ЗСУ, за допомогою якого планують повністю звільнити тимчасово окуповані території, зокрема, Запорізьку, Херсонську, Луганську, Донецьку області та Кримський півострів.