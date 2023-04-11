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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На Волыни облсовет поддержал запрет УПЦ МП

Волинська облрада

Волынский областной совет во время заседания сессии во вторник, 11 апреля, единогласно поддержал запрет деятельности УПЦ МП на территории региона.

Как сообщает Суспільне, “за” проект решения проголосовали 54 депутата.

Также депутаты поддержали текст обращения к верующим Украинской православной церкви Московского патриархата с призывом разорвать любые связи с Русской православной церковью.

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По словам главного специалиста по вопросам религий и национальностей областной военной администрации Василия Гайдука, сейчас на территории Волыни зарегистрировано 523 религиозные общины УПЦ МП.

С начала 24 февраля 2022 года 49 приходов перешли в ПЦУ.

Накануне стало известно, что соседняя с Волынью Ровенская область также приняла решение о запрете деятельности УПЦ МП на территории Ровенской области. А городской совет Ровно принял решение о прекращении права пользования УПЦ МП земельными участками.

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Источник: Суспільне
Волынская область, Волинь, Релігія, УПЦ МП
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