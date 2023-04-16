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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Напередодні Великодня в Україну повернули матір, яку донька розшукувала майже пів року

українські біженці
Фото: УНІАН

Напередодні Великодня в Україну до рідних і близьких повернули стареньку жінку.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У грудні минулого року до відомства звернулася її дочка, яка розшукувала свою літню матір. Старенька залишилася на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Пізніше з’ясувалося, що вона була тяжко поранена і її незаконно перемістили в Генічеськ. 

– У співпраці з волонтерською організацією Допомагаємо виїхати, стареньку вдалося вивезти з тимчасово окупованого міста через територію Росії та Білорусі, – йдеться у повідомленні.  

Тяжкохвору жінку на кордоні з Білоруссю забрала швидка допомога з міста Кривий Ріг. Саме у Кривому Розі на неї чекає дочка, яка, не втрачаючи надії, зробила все, щоб повернути свою маму. 

Нагадаємо, 16 квітня, у Великодень відбувся черговий обмін полоненими. 130 українських воїнів вдалося визволити з російського полону.

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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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