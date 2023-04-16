Напередодні Великодня в Україну повернули матір, яку донька розшукувала майже пів року
Напередодні Великодня в Україну до рідних і близьких повернули стареньку жінку.
Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У грудні минулого року до відомства звернулася її дочка, яка розшукувала свою літню матір. Старенька залишилася на тимчасово окупованій території Херсонщини.
Пізніше з’ясувалося, що вона була тяжко поранена і її незаконно перемістили в Генічеськ.
– У співпраці з волонтерською організацією Допомагаємо виїхати, стареньку вдалося вивезти з тимчасово окупованого міста через територію Росії та Білорусі, – йдеться у повідомленні.
Тяжкохвору жінку на кордоні з Білоруссю забрала швидка допомога з міста Кривий Ріг. Саме у Кривому Розі на неї чекає дочка, яка, не втрачаючи надії, зробила все, щоб повернути свою маму.
Нагадаємо, 16 квітня, у Великодень відбувся черговий обмін полоненими. 130 українських воїнів вдалося визволити з російського полону.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко