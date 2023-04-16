16 квітня відбувся черговий обмін полоненими. Ще 130 українських воїнів вдалося визволити з російського полону.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначено, що додому повертаються 92 військовослужбовці Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, 3 прикордонники, 2 представники Військово-морських сил та 2 працівники Державної спеціальної служби транспорту.

– Усі врятовані захисники – рядові та сержанти. Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що 48 зі 130 звільнених сьогодні оборонців вважались зниклими безвісти. Частина з урятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.

У понеділок, 10 квітня, з російського полону вдалося повернути 100 захисників України, серед яких військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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