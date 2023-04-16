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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Великодній обмін полоненими. Україна повернула додому 130 захисників

Великодній обмін полоненими. Україна повернула додому 130 захисників
Великодній обмін полоненими. Україна повернула додому 130 захисників
Великодній обмін полоненими. Україна повернула додому 130 захисників
Великодній обмін полоненими. Україна повернула додому 130 захисників
Великодній обмін полоненими. Україна повернула додому 130 захисників
Великодній обмін полоненими. Україна повернула додому 130 захисників
Великодній обмін полоненими. Україна повернула додому 130 захисників
Великодній обмін полоненими. Україна повернула додому 130 захисників

16 квітня відбувся черговий обмін полоненими. Ще 130 українських воїнів вдалося визволити з російського полону.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначено, що додому повертаються 92 військовослужбовці Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, 3 прикордонники, 2 представники Військово-морських сил та 2 працівники Державної спеціальної служби транспорту.

– Усі врятовані захисники – рядові та сержанти. Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що 48 зі 130 звільнених сьогодні оборонців вважались зниклими безвісти. Частина з урятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.

У понеділок, 10 квітня, з російського полону вдалося повернути 100 захисників України, серед яких військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці.

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Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Війна в Україні, Обмін полоненими
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