Великодній обмін полоненими. Україна повернула додому 130 захисників
16 квітня відбувся черговий обмін полоненими. Ще 130 українських воїнів вдалося визволити з російського полону.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначено, що додому повертаються 92 військовослужбовці Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, 3 прикордонники, 2 представники Військово-морських сил та 2 працівники Державної спеціальної служби транспорту.
– Усі врятовані захисники – рядові та сержанти. Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що 48 зі 130 звільнених сьогодні оборонців вважались зниклими безвісти. Частина з урятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.
У понеділок, 10 квітня, з російського полону вдалося повернути 100 захисників України, серед яких військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці.
Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко