Кто он — мы знаем: глава ГУР об исполнителе казни украинского военного

Украинская разведка знает людей, которые причастны к жестокой казни нашего военного. Все военные преступники, которые делали это раньше, — уже не существуют, а этот человек не станет исключением.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистам.

— Да, есть (информация об исполнителе жестокой казни, — Ред.). Давайте я сейчас вам все скажу, да? Этот человек послушает и будет там сидеть дальше. Кто он — мы знаем, — подчеркнул он.

Начальник ГУР отметил, что подобные убийства украинских военных являются единичными. По его словам, почти все военные преступники РФ, которые выполняли подобные приказы, уже не существуют.

— Не так уж и много. Это единичные случаи. Но возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему, я говорю вам, что не могу вам ответить. Есть немного другая статистика, что почти все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, больше не существуют. Не думаю, что этот человек станет исключением, — считает Буданов.

Источник: New Voice

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