Хто він – ми знаємо: очільник ГУР про виконавця страти українського військового

Українська розвідка знає людей, які причетні до жорстокої страти нашого військового. Всі воєнні злочинці, які робили це раніше, – вже не існують, а ця людина не стане винятком.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі журналістам.

– Так, є (інформація про виконавця жорстокої страти, – Ред.). Давайте я зараз вам усе скажу, так? Ця людина послухає і буде там сидіти далі. Хто він – ми знаємо, – наголосив він.

Начальник ГУР зазначив, що подібні вбивства українських військових є поодинокими. За його словами, майже всі воєнні злочинці РФ, які виконували подібні накази, вже не існують.

– Не так уже й багато. Це поодинокі випадки. Але повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому, я кажу вам, що не можу вам відповісти. Є трохи інша статистика, що майже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, більше не існують. Не думаю, що ця людина стане винятком, – вважає Буданов.

Джерело: New Voice

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