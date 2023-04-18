Зеленский навестил раненых бойцов в госпитале в Донецкой области
Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область навестил раненых военных, которые лечатся в местном госпитале.
Глава государства пообщался с бойцами и вручил им государственные награды — медали За военную службу Украине.
— Спасибо вам за службу. Желаю скорейшего выздоровления. Всего вам наилучшего, — сказал Зеленский.
Президент также пообщался с медицинским персоналом и отметил представителей медслужбы ВСУ орденами Даниила Галицкого за спасение жизней украинских защитников.
— Хочу поблагодарить и пожелать вам как части той команды, которая завоевывает победу для Украины, здоровья, которое вы даете нашим парням и девушкам, — подчеркнул глава государства.
Кроме того, президенту продемонстрировали эвакуационный автобус Scania, способный перевозить одновременно пятерых лежачих пациентов и 16 сидячих. Автобус уже выполнил более 90 рейсов.
Владимир Зеленский 18 апреля находится с рабочей поездкой в Донецкой области.
Перед этим он посетил передовые позиции Сил обороны в Авдеевке, пообщался с военнослужащими и вручил защитникам государственные награды.
Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. Армейцам пришлось проходить за границей специальное обучение, чтобы овладеть техникой. И уже около полугода с помощью этих гаубиц воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбивают вражеские штурмы на самом горячем направлении Восточного фронта.Константин Мельников