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Валентина Летяк, редактор ленты

Зеленский навестил раненых бойцов в госпитале в Донецкой области

Зеленський у госпіталі
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область навестил раненых военных, которые лечатся в местном госпитале.

Глава государства пообщался с бойцами и вручил им государственные награды — медали За военную службу Украине.

— Спасибо вам за службу. Желаю скорейшего выздоровления. Всего вам наилучшего, — сказал Зеленский.

Президент также пообщался с медицинским персоналом и отметил представителей медслужбы ВСУ орденами Даниила Галицкого за спасение жизней украинских защитников.

— Хочу поблагодарить и пожелать вам как части той команды, которая завоевывает победу для Украины, здоровья, которое вы даете нашим парням и девушкам, — подчеркнул глава государства.

Кроме того, президенту продемонстрировали эвакуационный автобус Scania, способный перевозить одновременно пятерых лежачих пациентов и 16 сидячих. Автобус уже выполнил более 90 рейсов.

Владимир Зеленский 18 апреля находится с рабочей поездкой в Донецкой области.

Перед этим он посетил передовые позиции Сил обороны в Авдеевке, пообщался с военнослужащими и вручил защитникам государственные награды.

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Донецкая область, ВСУ, Російська агресія
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Константин Мельников
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