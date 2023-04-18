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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Имею честь сегодня быть здесь: Зеленский посетил передовые позиции в Авдеевке

Зеленський в Авдіївці
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский 18 апреля находится с рабочей поездкой в Донецкой области, где посетил передовые позиции Сил обороны в Авдеевке.

Глава государства обсудил с командующим оперативно-тактической группировки Донецк ситуацию в районе его ответственности, пообщался с военнослужащими.

— Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам только победы — того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям, и искренне благодарен от каждого украинца за тот большой путь, который вы проходите ежедневно, — подчеркнул Зеленский.

Президент также вручил защитникам государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также ордена За мужество II и III степеней.

А бойцы подарили главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110 отдельной механизированной бригады.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 419-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Имею честь сегодня быть здесь: Зеленский посетил передовые позиции в Авдеевке

Источник: Офис президента
Авдеевка, Война в Украине, Владимир Зеленский, Донецкая область, ВСУ, Російська агресія
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Татьяна Наконечная
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