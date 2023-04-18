Зеленський провідав поранених бійців у госпіталі на Донеччині
Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область провідав поранених військових, які лікуються у місцевому госпіталі.
Глава держави поспілкувався з бійцями та вручив їм державні нагороди – медалі За військову службу Україні.
– Дякую вам за службу. Бажаю якнайшвидшого одужання. Всього вам найкращого, – сказав Зеленський.
Президент також поспілкувався з медичним персоналом та відзначив представників медслужби ЗСУ орденами Данила Галицького за порятунок життів українських захисників.
– Хочу подякувати й побажати вам як частині тієї команди, яка виборює перемогу для України, здоров’я, яке ви даєте нашим хлопцям і дівчатам, – наголосив глава держави.
Окрім того, президенту продемонстрували евакуаційний автобус Scania, здатний перевозити одночасно п’ятьох лежачих пацієнтів та 16 сидячих. Автобус уже виконав понад 90 рейсів.
Володимир Зеленський 18 квітня перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області.
Перед цим він відвідав передові позиції Сил оборони в Авдіївці, поспілкувався з військовослужбовцями та вручив захисникам державні нагороди.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Тетяна Наконечна