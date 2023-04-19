29-річна жителька Броварського району Київської області та її цивільний чоловік протягом тривалого часу знущались та ґвалтували малолітніх дітей.

Про це повідомляє поліція.

Слідство встановило 36 епізодів насильства, які мати вчиняла над трьома власними дітьми, з них 18 – особливо тяжкі.

Діти систематично зазнавали тортур з боку матері та її співмешканця: жінка, ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством.

Влітку 2022 року дітей вилучили з родини, вони перебувають під опікою в іншій родині. Наразі, життю і здоров’ю хлопчиків віком 11 і 5 років та 3-річній дівчинці нічого не загрожує.

За цим фактом слідчі скерували до суду обвинувальний акт (126-1 (домашнє насильство), ч.2 ст. 127 (тортури), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми), ч. 4, 5 ст. 152 (зґвалтування), ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ст. 166 (злісне невиконання батьківських обов’язків) ККУ).

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні малолітньої доньки своєї співмешканки.

Джерело : Нацполіція

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