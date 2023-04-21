Снежно, облачно и ограниченная видимость. В Карпатских горах сохраняются сложные погодные условия

В Карпатских горах до сих пор царит снежная зима По состоянию на утро 21 апреля там сохраняются сложные погодные условия.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Температура воздуха -4 °C.

– Поэтому учтите погодные условия, прежде чем отправляться в путешествие. Берегите себя, – призывают спасатели.

Источник : ГСЧС

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.