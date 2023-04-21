Анастасия Кожушко, редактор ленты
Снежно, облачно и ограниченная видимость. В Карпатских горах сохраняются сложные погодные условия
В Карпатских горах до сих пор царит снежная зима По состоянию на утро 21 апреля там сохраняются сложные погодные условия.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.
На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Температура воздуха -4 °C.
– Поэтому учтите погодные условия, прежде чем отправляться в путешествие. Берегите себя, – призывают спасатели.
Источник: ГСЧС
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