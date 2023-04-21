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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Сніжно, хмарно та обмежена видимість. У Карпатських горах зберігаються складні погодні умови

Сніжно, хмарно та обмежена видимість. У Карпатських горах зберігаються складні погодні умови
Фото: ДСНС

У Карпатських горах досі панує сніжна зима.Станом на ранок 21 квітня, там зберігаються складні погодні умови.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС. 

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Температура повітря -4°C. 

– Тож врахуйте погодні умови перш ніж вирушати у мандрівку. Бережіть себе, – закликають рятувальники.

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Джерело: ДСНС
Відпочинок на Закарпатті, гори, Карпати, Погода, сніг в Карпатах
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