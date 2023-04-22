Переход школ на 12-летнее обучение с 2024 года: в Минобразования назвали преимущества

Среди позитивов введения 12-летнего обучения в школах — украинские дипломы и аттестаты о среднем образовании будут полностью признаваться в Европе. Сейчас нашим детям необходимо доучиться один год, чтобы иметь право поступать в европейские университеты.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

— Что касается применения 12-летней системы уже с 2024 года. Действительно, в законе было прописано, что профильное трехлетнее среднее образование начинается с первого сентября 2027 года. Сейчас мы проводим специфические исследования, общаемся с экспертной средой, учеными, родителями, детьми, чтобы принять взвешенное решение, когда ввести двенадцатилетнее образование, — подчеркнул чиновник.

Витренко также объяснил, что 12-летнее обучение в школах — это евроинтеграционный шаг, поскольку большинство европейских стран ЕС имеют именно такую систему.

— Мы делали исследование среди 38 стран Европы. Там были не только страны Евросоюза, но и другие европейские страны. Среди 38 стран: 19 стран имеют 12-летнюю систему обучения, 17 стран — 13-летнюю, и даже есть страны с 14-летним и 15-летним полным общим средним образованием, — добавил он.

По его словам, 11-летняя система образования осталась только в России и Беларуси.

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