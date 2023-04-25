Граждан Украины успешно эвакуировали из Судана в Египет – ГУР

ГУР совместно с Офисом президента и МИД провели успешную спасательную операцию по эвакуации 138 мирных граждан — 35 женщин и 12 детей — из столицы Судана Хартума.

— В условиях непрерывных боев, несоблюдения режима тишины, отсутствия пищи, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов — пилотов, техников и членов их семей, — сообщает Главное управление разведки МОУ.

Также, среди эвакуированных — граждане Грузии и Перу.

По данным украинской разведки, сейчас все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта, они обеспечены медицинской помощью, питанием и водой.

Украинцы уже имеют визы и все необходимые документы для быстрого возвращения домой.

22 апреля военные смогли подавить попытку переворота в Судане, однако не смогли назвать сроки завершения боевых действий.

15 апреля в результате столкновений между Вооруженными силами и военизированными силами быстрой поддержки Судана (RSF) были повреждены по меньшей мере два самолета в аэропорту Хартума. Одно из воздушных судов принадлежит украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Источник : ГУР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.