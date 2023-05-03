Могут ли мобилизованных сразу отправлять на фронт – объяснение ТЦК

В Украине мобилизованных бойцов сначала направляют на военные учения, которые они должны пройти, а уже потом могут дать задание в зоне боевых действий.

Об этом заявил руководитель территориального центра комплектования Бурыни Сумской области Сергей Павлов в комментарии украинским журналистам.

— Людей, которые служили и имеют опыт, отправляем уже в боевые воинские части. Но люди, которые не служили, все попадают в учебные части, — утверждает Павлов.

Он отметил, что, независимо от степени подготовки мобилизованного, почти всех сначала отправляют в учебные части, где те проходят всю необходимо подготовку продолжительностью 1-3 месяца.

Павлов добавил, что некоторые мобилизованные проходят подготовку в Украине или направляются в другие страны, в частности, Польшу и Германию. Уже на фронт попадают люди, которые имеют боевой опыт или служили ранее.

Источник : Суспільне

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