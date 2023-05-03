Чи можуть мобілізованих одразу відправляти на фронт – пояснення ТЦК
В Україні мобілізованих бійців спочатку направляють на військові навчання, які вони мають пройти, а вже потім можуть дати завдання у зоні бойових дій.
Про це заявив керівник територіального центру комплектування Бурині Сумської області Сергій Павлов у коментарі українським журналістам.
– Людей, які служили та мають досвід, відправляємо вже у бойові військові частини. Але люди, які не служили, всі потрапляють у навчальні частини, – стверджує Павлов.
Він зазначив, що, незалежно від ступеня підготовки мобілізованого, майже всіх спершу відправляють у навчальні частини, де ті проходять всю необхідну підготовку тривалістю 1-3 місяці.
Павлов додав, що деякі мобілізовані проходять підготовку в Україні або вирушають в інші країни, зокрема, Польщу та Німеччину. Вже на фронт потрапляють люди, які мають бойовий досвід або служили раніше.