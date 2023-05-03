Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Чи можуть мобілізованих одразу відправляти на фронт – пояснення ТЦК

Чи можуть мобілізованих одразу відправляти на фронт – пояснення ТЦК
Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні мобілізованих бійців спочатку направляють на військові навчання, які вони мають пройти, а вже потім можуть дати завдання у зоні бойових дій.

Про це заявив керівник територіального центру комплектування Бурині Сумської області Сергій Павлов у коментарі українським журналістам.

– Людей, які служили та мають досвід, відправляємо вже у бойові військові частини. Але люди, які не служили, всі потрапляють у навчальні частини, – стверджує Павлов.

Він зазначив, що, незалежно від ступеня підготовки мобілізованого, майже всіх спершу відправляють у навчальні частини, де ті проходять всю необхідну підготовку тривалістю 1-3 місяці.

Павлов додав, що деякі мобілізовані проходять підготовку в Україні або вирушають в інші країни, зокрема, Польщу та Німеччину. Вже на фронт потрапляють люди, які мають бойовий досвід або служили раніше.

Читайте також
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Верховна Рада

Джерело: Суспільне
Війна в Україні, мобілізація, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Контрнаступ готується в наступні тижні, а успіх на полі бою може наблизити переговори про мир – Блінкен
Ентоні Блінкен
Під Черніговом прогриміли вибухи: що відомо
Чи можуть мобілізованих одразу відправляти на фронт – пояснення ТЦК
Знайдена під польським Бидгощем ракета могла бути російською – ЗМІ
Чи можуть мобілізованих одразу відправляти на фронт – пояснення ТЦК
Поранених після лікування призначатимуть на інші посади: Маляр анонсувала зміни у ЗСУ
військові ЗСУ
Оборонні компанії KMW та Rheinmetall врегулювали суперечку щодо прав на Leopard 2
Leopard 2A4
Відео
Суспільство
Домедичні курси для цивільних: як і де можна навчитися надавали першу допомогу

Лише 2% українців вміють надавати домедичну допомогу. Такими є дані Червоного Хреста. Проте в багатьох містах України проводять тренінги з домедичної допомоги.

Петро Дем’янчук, Марта Бондаренко
Казки від тата на війні: на Прикарпатті військовослужбовці записують свій голос для дітей
Чи можуть мобілізованих одразу відправляти на фронт – пояснення ТЦК
Києво-Печерська лавра на шляху до ПЦУ: що зараз відбувається у монастирі
лавра Київ
Знаходять по селах та судять: на Херсонщині виявлено майже 2 тис. колаборантів
російські окупанти
11 дисциплін і 200 ветеранів війни: у Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених
Чи можуть мобілізованих одразу відправляти на фронт – пояснення ТЦК
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь