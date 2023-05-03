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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Поранених після лікування призначатимуть на інші посади: Маляр анонсувала зміни у ЗСУ

військові ЗСУ
Фото: Міноборони

Поранених, які не можуть виконувати бойові завдання та виведені в розпорядження командирів, після лікування призначатимуть на інші посади. Нині робоча група Міністерства оборони та Збройних сил України вже працює над вирішенням цієї проблеми.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, повномасштабна війна ускладнила процеси, які працювали у ЗСУ до початку вторгнення РФ.

– Стандартна процедура – призначити пораненого після лікування на посаду, яку той має можливість займати, під час війни стала для бойових командирів непростою. Повномасштабна війна диктує свої умови, – зазначила заступниця очільника МО.

Маляр звернула увагу, що нині вакансій у ЗСУ, які чекають на призначення, вдесятеро більше, ніж поранених.

Вона заявила, що вже напрацьовані конкретні рішення, які планують реалізувати, а також готуються зміни системного характеру до наказу №402 від Міністерства оборони (Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України) та чинного законодавства.

Наказ №402 від Міністерства оборони

У наказі №402 від Міністерства оборони України йдеться про те, що військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців і військовозобов’язаних, установлює причинний зв’язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв), визначає необхідність, умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Згідно з чинною редакцією наказу, звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

  • у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі та за станом здоров’я придатні до військової служби;
  • у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням із військового обліку.
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Поранених після лікування призначатимуть на інші посади: Маляр анонсувала зміни у ЗСУ

Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Міноборони України, українські військові
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