Марта Бондаренко, редактор ленты
На бульваре Павла Вирского провалился канализационный люк: движение транспорта ограничено
Сегодня, 5 мая, на бульваре Павла Вирского произошел провал возле уличного канализационного люка диаметром 400 мм. Движение транспорта ограничено одной полосой бульвара в сторону метро Нивки.
Об этом сообщает Киевводоканал.
Провал образовался на проезжей части по адресу ул. Павла Вирского, 39. На месте установлено ограждение, работают специалисты Киевводоканала.
Ориентировочный срок устранения аварии — одни сутки.
Движение транспорта ограничено. Коммунальщики просят водителей учесть эту информацию при планировании маршрута.
Напомним, что 10 апреля в Киеве в районе Дружбы народов произошел прорыв теплотрассы. Кипятком залило дорогу и тротуары.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)