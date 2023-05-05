На бульваре Павла Вирского провалился канализационный люк: движение транспорта ограничено

Сегодня, 5 мая, на бульваре Павла Вирского произошел провал возле уличного канализационного люка диаметром 400 мм. Движение транспорта ограничено одной полосой бульвара в сторону метро Нивки.

Об этом сообщает Киевводоканал.

Провал образовался на проезжей части по адресу ул. Павла Вирского, 39. На месте установлено ограждение, работают специалисты Киевводоканала.

Ориентировочный срок устранения аварии — одни сутки.

Движение транспорта ограничено. Коммунальщики просят водителей учесть эту информацию при планировании маршрута.

Напомним, что 10 апреля в Киеве в районе Дружбы народов произошел прорыв теплотрассы. Кипятком залило дорогу и тротуары.

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