Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На бульварі Павла Вірського провалився каналізаційний люк: рух транспорту обмежено
Сьогодні, 5 травня, на бульварі Павла Вірського стався провал біля вуличного каналізаційного люку діаметром 400 мм. Рух транспорту обмежено однією смугою бульвару в бік метро Нивки.
Про це повідомляє Київводоканал.
Провал утворився на проїжджій частині за адресою вул. Павла Вірського, 39. На місці встановлено огородження, працюють фахівці Київводоканалу.
Орієнтовний термін усунення аварії – одна доба.
Рух транспорту обмежено. Комунальники просять водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту.
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