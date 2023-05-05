На бульварі Павла Вірського провалився каналізаційний люк: рух транспорту обмежено

Сьогодні, 5 травня, на бульварі Павла Вірського стався провал біля вуличного каналізаційного люку діаметром 400 мм. Рух транспорту обмежено однією смугою бульвару в бік метро Нивки.

Про це повідомляє Київводоканал.

Провал утворився на проїжджій частині за адресою вул. Павла Вірського, 39. На місці встановлено огородження, працюють фахівці Київводоканалу.

Орієнтовний термін усунення аварії – одна доба.

Рух транспорту обмежено. Комунальники просять водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

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