Бахмут, Азовсталь и затопление крейсера Москва: какие военные события больше всего потрясли украинцев

Некоторые события во время полномасштабной войны в Украине, например, длительные битвы и операции, подобно обороне Бахмута или Азовстали, оставляют след в коллективной памяти украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты социального опроса Символы, события и личности, которые формируют национальную память о войне с Россией, проведенного в период с 23 по 30 марта 2023 года фондом Демократические инициативы им. И. Кучерива и Центром Разумкова.

По данным опроса, нет какого-то одного или двух событий, которые запомнились больше всего.

Но оборона Бахмута и Азовстали уже воспроизводятся в культурном продукте и становятся пространствами мест памяти, которые могут служить потенциалом для утверждения идентичности украинцев в будущем, в том числе как мобилизационный фактор.

В то же время более четверти украинцев считают важным уничтожение флагмана Черноморского флота РФ, в частности, ракетного крейсера Москва 14 апреля в 2022 году.

В опросе отмечается, что значимость этого события неоднократно подчеркивалась в медиа, в частности, потому, что за последние 40 лет — это первый в мире случай потопления флагманского корабля.

Еще большего символизма этому событию придавала созвучность названия крейсера со столицей РФ, а еще тот факт, что Украина имела значительно менее мощный надводный флот, чем российский ЧФ.

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