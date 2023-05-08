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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Бахмут, Азовсталь і затоплення крейсера Москва: які воєнні події найбільше вразили українців

Бахмут
Фото: Depositphotos

Деякі події під час повномасштабної війни в Україні, наприклад, тривалі битви й операції, як-то оборона Бахмута або Азовсталі, залишають слід у колективній пам’яті українців.

Про це свідчать результати соціального опитування Символи, події та особистості, які формують національну пам’ять про війну з Росією, проведеного у період з 23 до 30 березня 2023 року фондом Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва та Центром Разумкова.

За даними опитування, немає якоїсь однієї чи двох подій, які запам’яталися найбільше.

Але оборона Бахмута й Азовсталі вже відтворюються в культурному продукті та стають просторами місць пам’яті, що можуть слугувати потенціалом для утвердження ідентичності українців у майбутньому, як і мобілізаційний чинник.

Водночас понад чверть українців вважають важливим знищення флагмана Чорноморського флоту РФ, зокрема, ракетного крейсера Москва 14 квітня у 2022 році.

В опитуванні зауважується, що значущість цієї події неодноразово наголошувалася в медіа, зокрема, тому, що за останні 40 років – це перший у світі випадок потоплення флагманського корабля.

Ще більшого символізму цій події надавала співзвучність назви крейсера зі столицею РФ, а ще той факт, що Україна мала значно менш потужний надводний флот, аніж російський ЧФ.

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Азовсталь, Війна в Україні, Маріуполь, Опитування, Україна-Росія
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