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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Які воєнні злочини РФ найбільше запам’яталися українцям

Які воєнні злочини РФ найбільше запам’яталися українцям
Фото: Офіс генпрокурора

Найбільше українців вразили воєнні злочини російських солдатів на території Бучі (близько 63% громадян), про які стало відомо суспільству після звільнення тимчасово окупованих частин Київської області.

Про це свідчать результати соціального опитування Символи, події та особистості, які формують національну пам’ять про війну з Росією, проведеного у період з 23 до 30 березня 2023 року фондом Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва та Центром Разумкова.

Проте це не єдиний воєнний злочин окупантів, який жахнув українців. Серед них – удар по Драматичному театру в нині окупованому Маріуполі (близько 43%), де намагалися сховатися від збройної небезпеки діти та дорослі громадяни.

Від масового вбивства українських військовослужбовців в Оленівці Донецької області не можуть досі оговтатися близько 40% людей. Тоді стався вибух у приміщенні, в якому залишалися українські полонені.

Водночас громадяни досі шоковані розстрілами та пекельними тортурами в Ізюмі (близько 35,6% людей), про які пізніше стало відомо, коли воїни Збройних сил України звільнили Харківську область.

Серед інших воєнних злочинів – ракетні удари по житлових масивах Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу та Краматорська, торговому центру в Кременчуці, масові викрадення дітей з ТОТ, обстріли Харкова та Чернігова, Миколаєва та Херсона, лікарень, шкіл, дитячих садків та евакуаційних транспортів.

Які воєнні злочини РФ найбільше запам’яталися українцям

Фото: Фонд Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва

Опитування проводилося методом особистого інтерв’ю (face-to-face) в усіх регіонах України, за винятком Криму, Донецької та Луганської областей, а у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – на підконтрольних Україні територіях.

Опитано 2 017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

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Ізюм, Війна в Україні, Воєнні злочини, Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Опитування, Ракетні удари Росії, Харків, Херсон, Чернігів
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