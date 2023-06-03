Похолодало, но без дождя: какой будет погода в Киеве 3 июня
После вчерашнего ливня в субботу, 3 июня, в Киеве ощутимо похолодало. Днем температура воздуха прогреется до +18 +20, в области — до +22, прогнозирует Укргидрометцентр.
В то же время будет преобладать солнечная погода, в течение дня осадков не прогнозируют, ветер северо-западный — до 7-12 м/с.
Относительно погоды 3 июня в других регионах Украины, кратковременные дожди и грозы ожидаются почти везде, кроме западных и северных областей, во время грозы — порывы ветра 15-20 м/с.
Дневная температура воздуха в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях +17 +22, на остальной территории — от +23 до +28. На высокогорье Карпат в течение суток +3 +8 градусов.
В целом погода в Украине летом 2023 года станет теплее, прогнозирует синоптик Наталья Птуха.
По ее словам, в следующие пять лет может стать еще значительно жарче.
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