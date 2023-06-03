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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Похолодало, але без дощу: якою буде погода у Києві 3 червня

Київ, Дніпро
Фото: Pexels

Після вчорашньої зливи в суботу, 3 червня, у Києві відчутно похолоднішало. Вдень температура повітря прогріється до +18 +20, в області – до +22, прогнозує Укргідрометцентр.

Водночас переважатиме сонячна погода, протягом дня опадів не прогнозують, вітер північно-західний – до 7-12 м/с.

Щодо погоди 3 червня в інших регіонах України, короткочасні дощі та грози очікуються майже скрізь, окрім західних і північних областей, під час грози – пориви вітру 15-20 м/с.

Денна температура повітря у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях +17 +22, на решті території – від +23 до + 28. На високогір’ї Карпат протягом доби +3 +8 градусів.

Загалом погода в Україні влітку 2023 року стане теплішою, прогнозує синоптик Наталія Птуха.

За її словами, в наступні п’ять років може стати ще значно спекотніше.

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Джерело: Укргідрометцентр
Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, Прогноз погоди
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