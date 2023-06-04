Языковой скандал с песнями Цоя во Львове: подросток попросил прощения на украинском

Подросток, который попал в языковой скандал во Львове, попросил прощения на украинском языке. Он исполнял песни на русском языке советского исполнителя Виктора Цоя, а на замечание народного депутата Натальи Пипы ответил нецензурными словами.

Соответствующее видео распространилось в сети. Парень попросил прощения на украинском языке за то, что обругал депутата в общественном месте.

— Всем привет. Прошу прощения за ненормативную лексику в сторону Натальи, которая сделала мне замечание за исполнение песни на русском языке в общественном месте. Очень прошу прощения у жителей Львова, — сказал подросток в видеозаписи.

Впоследствии депутат Наталья Пипа в комментарии украинским журналистам заявила, что, вероятнее всего, заберет заявление из полиции, которое написала после инцидента.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.