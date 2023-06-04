Мовний скандал з піснями Цоя у Львові: підліток попросив вибачення українською

Підліток, який потрапив у мовний скандал у Львові, попросив вибачення українською мовою. Він виконував пісні російською мовою радянського виконавця Віктора Цоя, а на зауваження народного депутата Наталії Піпи відповів нецензурними словами.

Відповідне відео поширилося у мережі. Хлопець попросив вибачення українською мовою за те, що облаяв депутата у громадському місці.

– Всім привіт. Прошу вибачення за ненормативну лексику в сторону Наталі, яка зробила мені зауваження за виконання пісні російською мовою у громадському місці. Дуже прошу вибачення у мешканців Львова, – сказав підліток у відеозаписі.

Згодом депутат Наталія Піпа у коментарі українським журналістам заявила, що, найімовірніше, забере заяву з поліції, яку написала після інциденту.

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