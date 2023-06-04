Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Мовний скандал з піснями Цоя у Львові: підліток попросив вибачення українською

Мовний скандал з піснями Цоя у Львові: підліток попросив вибачення українською
Фото: Факти ICTV

Підліток, який потрапив у мовний скандал у Львові, попросив вибачення українською мовою. Він виконував пісні російською мовою радянського виконавця Віктора Цоя, а на зауваження народного депутата Наталії Піпи відповів нецензурними словами.

Відповідне відео поширилося у мережі. Хлопець попросив вибачення українською мовою за те, що облаяв депутата у громадському місці.

– Всім привіт. Прошу вибачення за ненормативну лексику в сторону Наталі, яка зробила мені зауваження за виконання пісні російською мовою у громадському місці. Дуже прошу вибачення у мешканців Львова, – сказав підліток у відеозаписі.

Згодом депутат Наталія Піпа у коментарі українським журналістам заявила, що, найімовірніше, забере заяву з поліції, яку написала після інциденту.

Читайте також
Повернемо не грошима, а зброєю: Резніков про скандал із невиконанням держкомпаніями мільярдних контрактів
Міністерство оборони України

Львів, Львівщина, Мова, скандал
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Токсичний московський непотріб. Данілов про відмову депутата Бужанського переходити на українську мову
Олексій Данілов
Знайшли зброю вдома: у Львові восьмикласника госпіталізували з пораненням в груди
Вогнепальна зброя
Вибух пролунав у Львові під час тривоги
вибух
Син не хоче повертатися додому – так сподобався Львів: хто і як допомагає ВПО у модульному містечку
кока-кола
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми
Мовний скандал з піснями Цоя у Львові: підліток попросив вибачення українською
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
Мовний скандал з піснями Цоя у Львові: підліток попросив вибачення українською
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Мовний скандал з піснями Цоя у Львові: підліток попросив вибачення українською
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Мовний скандал з піснями Цоя у Львові: підліток попросив вибачення українською
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь