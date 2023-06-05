ФСБ завезли у тимчасово окупований Мелітополь загони навчених шпигунів – Федоров

ФСБ завезли у тимчасово окупований Мелітополь загони навчених шпигунів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, не йдеться давно. А тепер ще й у різних районах міста спеціально навчені нелюди вишукують патріотично налаштованих громадян.

– З якою метою це робиться та що може очікувати на наших людей, залишається тільки здогадуватись. Тож звертаюсь до мелітопольців! Будьте обережні та обачні. Вірю, залишилось ще трохи почекати, – наголосив Федоров.

Нагадаємо, напередодні на тимчасово окупованій території Запорізької області пролунала серія вибухів. У районі селища Обільне було знищено вороже угруповання, яке розташовувалося на території промислового підприємства, що виготовляє міномети.

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