ФСБ завезли у тимчасово окупований Мелітополь загони навчених шпигунів – Федоров
ФСБ завезли у тимчасово окупований Мелітополь загони навчених шпигунів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Він зазначив, що про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, не йдеться давно. А тепер ще й у різних районах міста спеціально навчені нелюди вишукують патріотично налаштованих громадян.
– З якою метою це робиться та що може очікувати на наших людей, залишається тільки здогадуватись. Тож звертаюсь до мелітопольців! Будьте обережні та обачні. Вірю, залишилось ще трохи почекати, – наголосив Федоров.
Нагадаємо, напередодні на тимчасово окупованій території Запорізької області пролунала серія вибухів. У районі селища Обільне було знищено вороже угруповання, яке розташовувалося на території промислового підприємства, що виготовляє міномети.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло