Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Некорректно сравнивать атаку дронов на Москву и обстрелы РФ Украины — спикер генсека ООН
Мы полезны в Украине как командиры: мать азовца Калины о просьбе сына к власти
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

В Кривом Роге сложная ситуация с водой, вводятся жесткие ограничения

Вода, кран
Фото: Pixabay

Водоснабжение Кривого Рога Днепропетровской области на 70% зависит от Каховского водохранилища, где оккупанты ночью 6 июня взорвали дамбу ГЭС. Поэтому ситуация в городе сейчас очень сложная, но контролируемая, сообщил глава ГВА Александр Вилкул.

По его словам, в остальные 30% города (Центрально-Городской, частично — Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов, поэтому здесь рисков нет.

В то же время он подчеркнул, что еще год назад понимали риски отсутствия воды из Каховского водохранилища и уже реализовали много технических мероприятий, вот это и дает некоторую фору по времени.

— Уже проведено экстренное совещание, проведена оценка ситуации и введен план, что включает технические и организационные мероприятия. Технические мероприятия, включающие прокладку труб, создание новых водозаборов, новых насосных станций и многое другое по понятным причинам сообщать не буду, — добавил Вилкул.

Глава ГВА Кривого Рога говорит, что сейчас важно на 30% снизить потребление в тех районах, которые зависимы от Каховки.

Для этого необходимо ввести следующие меры:

  • Максимально уменьшить потребление воды промышленностью под личную ответственность каждого руководителя предприятия. В случае невыполнения будут принудительные отключения.
  • Для населения давление воды будет снижаться с 22:00 до 05:00. Вода будет доставать только до первых этажей домов, плюс будет обеспечиваться проток и циркуляция.
  • Полностью запрещен полив из шлангов.
  • В селах по дуге от Ингульца и вниз до Софиевки подача воды будет только с 08:00 до 12:00.

Если этого будет недостаточно — будут вводиться дополнительные ограничения.

Вилкул также призвал людей не паниковать, подчеркнув, что вода будет.

— Забор воды в последние 5 часов увеличился вдвое — все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, постоянно выбивает. Из-за этого часть насосов не работает, — объяснил он.

Читайте также
Скажется ли подрыв Каховской ГЭС на водоснабжении Киева
кран вода

Война в Украине, Днепропетровская область, Каховська ГЕС, Кривой Рог, питна вода, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Террористов надо только останавливать. Мировые лидеры и политики осудили подрыв РФ Каховской ГЭС
Підрив Каховської ГЕС
ООН твитит о многообразии, игнорируя катастрофу: МИД возмущены “празднованием” русского языка
ООН
Есть доказательства контролируемого дистанционного подрыва оккупантами Каховской ГЭС – ГУР
В Кривом Роге сложная ситуация с водой, вводятся жесткие ограничения
Разрушение Каховской ГЭС. Сейчас жертв среди населения из-за высокой воды нет — Шмыгаль
Денис Шмигаль
Экоцид и нарушение законов войны: СБУ начала расследование из-за подрыва Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
Видео
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (06.06.2023)
В Кривом Роге сложная ситуация с водой, вводятся жесткие ограничения
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
В Кривом Роге сложная ситуация с водой, вводятся жесткие ограничения
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (05.06.2023)
В Кривом Роге сложная ситуация с водой, вводятся жесткие ограничения
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (05.06.2023)
В Кривом Роге сложная ситуация с водой, вводятся жесткие ограничения
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь