В Кривом Роге сложная ситуация с водой, вводятся жесткие ограничения

Водоснабжение Кривого Рога Днепропетровской области на 70% зависит от Каховского водохранилища, где оккупанты ночью 6 июня взорвали дамбу ГЭС. Поэтому ситуация в городе сейчас очень сложная, но контролируемая, сообщил глава ГВА Александр Вилкул.

По его словам, в остальные 30% города (Центрально-Городской, частично — Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов, поэтому здесь рисков нет.

В то же время он подчеркнул, что еще год назад понимали риски отсутствия воды из Каховского водохранилища и уже реализовали много технических мероприятий, вот это и дает некоторую фору по времени.

— Уже проведено экстренное совещание, проведена оценка ситуации и введен план, что включает технические и организационные мероприятия. Технические мероприятия, включающие прокладку труб, создание новых водозаборов, новых насосных станций и многое другое по понятным причинам сообщать не буду, — добавил Вилкул.

Глава ГВА Кривого Рога говорит, что сейчас важно на 30% снизить потребление в тех районах, которые зависимы от Каховки.

Для этого необходимо ввести следующие меры:

Максимально уменьшить потребление воды промышленностью под личную ответственность каждого руководителя предприятия. В случае невыполнения будут принудительные отключения.

Для населения давление воды будет снижаться с 22:00 до 05:00. Вода будет доставать только до первых этажей домов, плюс будет обеспечиваться проток и циркуляция.

Полностью запрещен полив из шлангов.

В селах по дуге от Ингульца и вниз до Софиевки подача воды будет только с 08:00 до 12:00.

Если этого будет недостаточно — будут вводиться дополнительные ограничения.

Вилкул также призвал людей не паниковать, подчеркнув, что вода будет.

— Забор воды в последние 5 часов увеличился вдвое — все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, постоянно выбивает. Из-за этого часть насосов не работает, — объяснил он.

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