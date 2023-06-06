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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Кривому Розі складна ситуація з водою, запроваджуються жорсткі обмеження

Вода, кран
Фото: Pixabay

Водопостачання Кривого Рогу Дніпропетровської області на 70% залежить від Каховського водосховища, де окупанти вночі 6 червня підірвали дамбу ГЕС. Тому ситуація в місті наразі дуже складна, але контрольована, повідомив голова МВА Олександр Вілкул.

За його словами, до решти на 30% міста (Центрально-Міський, частково – Металургійний, Довгинцівський і Саксаганський райони) вода подається від Карачунів, тому тут ризиків немає.

Водночас наголосив, що іще рік тому розуміли ризики відсутності води з Каховського водосховища й уже реалізували багато технічних заходів, тож це дає деяку фору за часом.

– Уже проведено екстрену нараду, проведено оцінку ситуації та введено план, що охоплює технічні та організаційні заходи. Технічні заходи, які передбачають прокладання труб, створення нових водозаборів, нових насосних станцій і багато іншого зі зрозумілих причин повідомляти не буду, – додав Вілкул.

Голова МВА Кривого Рогу каже, що зараз важливо на 30% знизити споживання у тих районах, які залежні від Каховки.

Для цього необхідно запровадити такі заходи:

  • Максимально зменшити споживання води промисловістю під особисту відповідальність кожного керівника підприємства. У разі невиконання будуть примусові відключення.
  • Для населення тиск води буде знижуватися з 22:00 до 05:00. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься протік і циркулювання.
  • Повністю заборонено полив зі шлангів.
  • У селах по дузі від Інгульця і вниз до Софіївки подача води буде лише з 08:00 до 12:00.

Якщо цього буде недостатньо – запровадять додаткові обмеження.

Вілкул також закликав людей не панікувати, наголосивши, що вода буде.

– Забір води в останні 5 годин зріс удвічі – всі набирають ванни та інші ємкості. Не витримує автоматика насосів, постійно вибиває. Через це частина насосів не працює, – пояснив він.

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Війна в Україні, Дніпропетровська область, Каховська ГЕС, Кривий Ріг, питна вода, Російська агресія
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