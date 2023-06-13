В Україні змінили правила виїзду дітей за кордон з довіреністю – що відомо

В Україні внесли зміни у постанову уряду № 469, в якій врегулювали терміни дії довіреностей, необхідних для виїзду дітей за кордон у випадку супроводу. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Йдеться про довіреності, видані без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчені нотаріусом. Постановою передбачено, що нотаріально завірені довіреності на білому папері, видані після 23 травня, втрачають свою дійсність. Довіреності, отримані до 23 травня, будуть перевірятися прикордонниками шляхом отримання довідки про підтвердження або спростування посвідчення нотаріусом такої довіреності.

– Якщо ви маєте подібну довіреність і плануєте відправити свою дитину за кордон на відпочинок та оздоровлення у супроводі третіх осіб – врахуйте, що вказані бланки, які видані після 23 травня є недійсними.

Також бланки, які отримані до 23 травня, у разі сумніву щодо їх дійсності можуть бути перевірені прикордонниками шляхом отримання довідки про підтвердження або спростування посвідчення нотаріусом такої довіреності, що своєю чергою передбачає відмову в перетинанні державного кордону до моменту отримання підтвердження від нотаріуса, – пояснили в ДПСУ.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Це відбувається за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону. Читайте також З дітьми, домашніми улюбленцями та самостійно: які документи потрібні для виїзду за кордон

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