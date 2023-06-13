Ночью и под утро ВСУ сбили 11 крылатых ракет и один дрон-камикадзе Shahed
Ночью 13 июня российские оккупанты из района Каспия выпустили крылатые ракеты по Украине, а с южного направления — дроны-камикадзе.
Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Всего с восьми бомбардировщиков Ту-95МС россияне выпустили 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. С юга запустили до четырех БпЛА Shahed-136/131.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил уничтожено 10 крылатых ракет и один ударный дрон.
Под утро рашисты снова подняли три бомбардировщика Ту-95МС и из района Каспийского моря нанесли удар. По предварительным данным, на этот раз в Украину долетела только одна крылатая ракета, которая уничтожена украинской ПВО.
В результате российской ракетной атаки по городу Кривой Рог погибли шесть человек, еще 25 получили ранения, 19 из них госпитализированы.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова