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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью и под утро ВСУ сбили 11 крылатых ракет и один дрон-камикадзе Shahed

дрон шахед Shahed
Фото: Офис генпрокурора

Ночью 13 июня российские оккупанты из района Каспия выпустили крылатые ракеты по Украине, а с южного направления — дроны-камикадзе.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Всего с восьми бомбардировщиков Ту-95МС россияне выпустили 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. С юга запустили до четырех БпЛА Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил уничтожено 10 крылатых ракет и один ударный дрон.

Под утро рашисты снова подняли три бомбардировщика Ту-95МС и из района Каспийского моря нанесли удар. По предварительным данным, на этот раз в Украину долетела только одна крылатая ракета, которая уничтожена украинской ПВО.

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Ночью и под утро ВСУ сбили 11 крылатых ракет и один дрон-камикадзе Shahed

В результате российской ракетной атаки по городу Кривой Рог погибли шесть человек, еще 25 получили ранения, 19 из них госпитализированы.

Безпілотники, Дрони, Ракетные удары России
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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