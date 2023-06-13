Ночью и под утро ВСУ сбили 11 крылатых ракет и один дрон-камикадзе Shahed

Ночью 13 июня российские оккупанты из района Каспия выпустили крылатые ракеты по Украине, а с южного направления — дроны-камикадзе.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Всего с восьми бомбардировщиков Ту-95МС россияне выпустили 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. С юга запустили до четырех БпЛА Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил уничтожено 10 крылатых ракет и один ударный дрон.

Под утро рашисты снова подняли три бомбардировщика Ту-95МС и из района Каспийского моря нанесли удар. По предварительным данным, на этот раз в Украину долетела только одна крылатая ракета, которая уничтожена украинской ПВО.

В результате российской ракетной атаки по городу Кривой Рог погибли шесть человек, еще 25 получили ранения, 19 из них госпитализированы.

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