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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі та під ранок ЗСУ збили 11 крилатих ракет та один дрон-камікадзе Shahed

дрон шахед Shahed
Фото: Офіс генпрокурора

Уночі 13 червня російські окупанти з району Каспію випустили крилаті ракети по Україні, а з південного напрямку – дрони-камікадзе.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом із восьми бомбардувальників Ту-95МС росіяни випустили 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. З півдня запустили до чотирьох БпЛА Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

Під ранок рашисти знову підняли три бомбардувальники Ту-95МС та з району Каспійського моря завдали удару. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО.

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Внаслідок російської ракетної атаки по місту Кривий Ріг загинуло шість людей, ще 25 дістали поранень, 19 з них госпіталізовані.

Безпілотники, Дрони, Ракетні удари Росії
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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