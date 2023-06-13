Вночі та під ранок ЗСУ збили 11 крилатих ракет та один дрон-камікадзе Shahed

Уночі 13 червня російські окупанти з району Каспію випустили крилаті ракети по Україні, а з південного напрямку – дрони-камікадзе.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом із восьми бомбардувальників Ту-95МС росіяни випустили 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. З півдня запустили до чотирьох БпЛА Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

Під ранок рашисти знову підняли три бомбардувальники Ту-95МС та з району Каспійського моря завдали удару. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО.

Внаслідок російської ракетної атаки по місту Кривий Ріг загинуло шість людей, ще 25 дістали поранень, 19 з них госпіталізовані.

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