От мощного взрыва подскочили я, сын и кошка: очевидцы о ночной атаке на Одессу

Одессит Евгений, который живет примерно в 500 м от места попадания российской ракеты, признался, что такого мощного взрыва еще не было.

О ночной ракетной атаке РФ на Одессу 14 июня мужчина рассказал журналистам в эфире телемарафона Єдині новини.

— Я живу в полутора кварталах, где-то в 500 м. Проснулись от мощного взрыва. Такого мощного на самом деле еще не было. Просто подскочили я, сын и кошка. В подъезде вылетели окна, в самой квартире — нет, — вспоминает одессит прошлую ночь.

А Анна, в квартире которой вылетели все окна, считает, что ее семье повезло, поскольку никто не пострадал.

— Они просто вылетели из рамы. За счет того, что окна были заклеены скотчем очень сильно и плотно, они треснули, но не разлетелись по всей комнате. Поэтому никто не пострадал. И это очень важно, что они были заклеены. Поскольку в таких ситуациях окна просто разлетаются на всю квартиру. Сейчас там просто нет окон. Мы их сняли, потому что рамы полностью вылетели, — рассказала девушка.

Ночью 14 июня РФ ударила по Одессе четырьмя ракетами Калибр из акватории Черного моря. Три ракеты ПВО удалось сбить, четвертая попала в склады одной из торговых сетей.

В результате ракетной атаки погибли три человека, еще 13 получили ранения.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.