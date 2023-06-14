Від потужного вибуху підскочили я, син і кішка: очевидці про нічну атаку на Одесу

Одесит Євген, який живе приблизно за 500 м від місця влучання російської ракети, зізнався, що такого потужного вибуху ще не було.

Про нічну ракетну атаку РФ на Одесу 14 червня чоловік розповів журналістам в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Я живу за півтора квартали, десь за 500 м. Прокинулися від потужного вибуху. Такого потужного насправді ще не було. Просто підскочили я, син і кішка. У під’їзді повилітали вікна, у самій квартирі – ні, – згадує одесит минулу ніч.

А Ганна, у квартирі якої вилетіли всі вікна, вважає, що її родині пощастило, адже ніхто не постраждав.

– Вони просто вилетіли з рами. Завдяки тому, що вікна були заклеєні скотчем дуже сильно та щільно, вони тріснули, але не розлетілися по всій кімнаті. Тому ніхто не постраждав. І це дуже важливо, що вони були заклеєні. Оскільки в таких ситуаціях вікна просто розлітаються на всю квартиру. Зараз там просто немає вікон. Ми їх зняли, бо рами повністю вилетіли, – розповіла дівчина.

Вночі 14 червня РФ вдарила по Одесі чотирма ракетами Калібр з акваторії Чорного моря. Три ракети ППО вдалося збити, четверта влучила в склади однієї з торговельних мереж.

Внаслідок ракетної атаки загинуло троє людей, ще 13 дістали поранення.

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