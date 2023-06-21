Венгрия нарушает международное право. Лубинец о передаче украинских военнопленных

Венгрия нарушает международное право, когда ведет переговоры с РФ о возвращении украинских военнопленных, не информируя об этом Украину.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что Венгрия не имела никаких полномочий вести переговоры с РФ относительно украинских военнопленных без информирования украинской стороны.

Единственный орган, который имеет полномочия поднимать вопрос освобождения или обмена украинских военнопленных – Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

– Можно ли такие действия Венгрии трактовать, как нарушение международного гуманитарного права и нарушение прав украинских военнопленных? По моему мнению — однозначно да. Почему это делает Венгрия? Вижу в этом подыгрывание российской пропаганде, что якобы Украина не хочет забирать своих военнопленных, что является абсолютно неправдой. Так, венгерская власть позволяет показать России, что если есть инициатива — россияне готовы отдавать военнопленных, – отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что Украина не была проинформирована о запланированной передаче Венгрии военнопленных. А обращений от венгерской стороны, что они готовы присоединиться к мирным инициативам или же будут способствовать через свои контакты возвращению украинских военнопленных — не было.

Он отметил, что Украина сразу начала официально к венгерским властям и направил письмо к омбудсмену Венгрии с требованием, чтобы в рамках своего мандата он сообщил, в каких условиях они проживают, какое к ним отношение.

– Также обращаюсь к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой разобраться в этой ситуации и ответить на логичные вопросы. Как так случилось, что 11 военнопленных украинской армии оказались на территории Венгрии? Почему об этом не сообщили украинской стороне? Венгрии следует избегать манипулятивных заявлений в стиле России, а проявить больше конструктива. Ведь речь идет о жизни людей, соблюдении их прав и свобод, – подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Напомним, в начале июня появилась информация, что Россия без согласования с Украиной передала в Венгрию 11 военнопленных ВСУ. Позже вице-премьер Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил эту информацию.

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