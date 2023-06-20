Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Передача полонених до Угорщини перетворюється на детектив із політичним підтекстом – ГУР

Передача пленных в Венгрию превращается в детектив с политическим подтекстом – ГУР
Фото: УНИАН

Украинские военнопленные, которых передали из РФ в Венгрию, не были освобождены, все время находились под наблюдением и не могли свободно общаться с родными.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

– Есть информация, в частности, от родственников части пленных, что на самом деле они не были освобождены все это время. Они находились в условиях под наблюдением, контакт и связь были ограничены. Связь с родными, в частности в присутствии третьих лиц, лимитирована, — отметил он.

Юсов уточнил, что у Украины есть предварительный список этих военнопленных, полученный по “оперативным каналам”. То есть, это неофициальная информация.

Вероятно, речь идет об 11 людях, однако точных данных нет, поскольку Будапешт до сих пор не предоставил к ним доступ.

– Есть список тех лиц, которых Венгрия запрашивала у России несколько месяцев тому назад – там было 13 фамилий. Есть список с, вероятно, одиннадцатью, которые были переданы, — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов напомнил о нормах международного права, согласно которым данные о пленных должен был бы получить от РФ и Венгрии Международный комитет Красного Креста. Однако этого не произошло.

– Событие, которое могло бы быть абсолютно положительным, касаться спасения жизни людей, наших защитников, превращается в какой-то драматический детектив с очень ощутимым политическим подтекстом. В первую очередь, со стороны РФ, которая проводит ИПСО, — заявил Юсов.

Он объяснил, что информационно-психологическая операция РФ может быть направлена на отбеливание РПЦ (Русской православной церкви), которая якобы была задействована в передаче военнопленных. Кроме того, Москва может пытаться испортить имидж Венгрии в евросообществе и рассорить Украину с некоторыми партнерами.

Смотрите также
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба
Дмитро Кулеба

По словам Юсова, украинская сторона еще до официальных заявлений Будапешта знала о спецоперации РФ по передаче военнопленных. Киев подавал запросы, призывая подтвердить или опровергнуть эти данные, однако венгерская сторона все отрицала.

Сначала информация о передаче пленных появилась в СМИ, затем ее распространила РПЦ и только после этого Будапешт обнародовал официальный комментарий.

Венгрия сначала называла этих украинцев военнопленными, а затем начала утверждать, что они “свободные люди”. Юсов подчеркнул, что это сознательная дезинформация.

– Сначала говорили, что они военнопленные, потом, что они – свободные люди, что они сами обратились. Но мы понимаем, что это не так. Был запрос со стороны Венгрии, конкретно по военнопленным. Этому есть подтверждение, в том числе документальное, – рассказал он.

Есть информация, что часть этих пленных могли также иметь венгерский паспорт, однако “речь идет не обо всех и даже не о большинстве”, как утверждает Будапешт. Остается открытым вопрос, как и когда они получили это гражданство, если действительно получили.

Юсов отметил, что Украина и родственники военнопленных должны получить к ним беспрепятственный доступ.

Он предупредил, что если Венгрия продолжит подобные спецоперации в пользу РФ, это будет “вызывать серьезные вопросы на международном уровне”.

Недавно появилась информация, что РФ тайно передала Венгрии 11 украинских военнопленных венгерского происхождения. Киев не был проинформирован об этом.

Украинская сторона уже установила местонахождение пленных защитников. Однако попытки украинских дипломатов установить с ними контакт не имели успеха.

По данным МИД Украины, военнопленные удерживаются в изоляции, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины.

Читайте также
Попали из одного плена в другой: Лубинец об украинцах, которых РФ передала Венгрии
Передача пленных в Венгрию превращается в детектив с политическим подтекстом – ГУР

Источник: Радио Свобода
Андрій Юсов, Война в Украине, звільнені з полону, Разведка, Російська агресія, Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Уничтожили Солнцепек, Бук и РЛС Зоопарк: Тарнавский об успехах на Таврическом направлении
ТОС-1А Солнцепек
Уже 20 тыс. россиян оставили заявку, чтобы сдаться в плен — Координационный штаб
Російські військові
Фон дер Ляйен объявила план финансовой поддержки Украины на следующие четыре года
Урсула фон дер Ляєн
Членство в ЕС и повышение зарплат: украинцы в Польше назвали главные факторы возвращения на родину
українці в Кракові
Вероятно, попадание в склад оккупантов: в Бердянске прогремел взрыв
Передача пленных в Венгрию превращается в детектив с политическим подтекстом – ГУР
Видео
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Юлия Захарченко
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Передача пленных в Венгрию превращается в детектив с политическим подтекстом – ГУР
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (20.06.2023)
Передача пленных в Венгрию превращается в детектив с политическим подтекстом – ГУР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (19.06.2023)
Передача пленных в Венгрию превращается в детектив с политическим подтекстом – ГУР
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (19.06.2023)
Передача пленных в Венгрию превращается в детектив с политическим подтекстом – ГУР
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь