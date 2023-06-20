Передача пленных в Венгрию превращается в детектив с политическим подтекстом – ГУР

Украинские военнопленные, которых передали из РФ в Венгрию, не были освобождены, все время находились под наблюдением и не могли свободно общаться с родными.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

– Есть информация, в частности, от родственников части пленных, что на самом деле они не были освобождены все это время. Они находились в условиях под наблюдением, контакт и связь были ограничены. Связь с родными, в частности в присутствии третьих лиц, лимитирована, — отметил он.

Юсов уточнил, что у Украины есть предварительный список этих военнопленных, полученный по “оперативным каналам”. То есть, это неофициальная информация.

Вероятно, речь идет об 11 людях, однако точных данных нет, поскольку Будапешт до сих пор не предоставил к ним доступ.

– Есть список тех лиц, которых Венгрия запрашивала у России несколько месяцев тому назад – там было 13 фамилий. Есть список с, вероятно, одиннадцатью, которые были переданы, — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов напомнил о нормах международного права, согласно которым данные о пленных должен был бы получить от РФ и Венгрии Международный комитет Красного Креста. Однако этого не произошло.

– Событие, которое могло бы быть абсолютно положительным, касаться спасения жизни людей, наших защитников, превращается в какой-то драматический детектив с очень ощутимым политическим подтекстом. В первую очередь, со стороны РФ, которая проводит ИПСО, — заявил Юсов.

Он объяснил, что информационно-психологическая операция РФ может быть направлена на отбеливание РПЦ (Русской православной церкви), которая якобы была задействована в передаче военнопленных. Кроме того, Москва может пытаться испортить имидж Венгрии в евросообществе и рассорить Украину с некоторыми партнерами.

По словам Юсова, украинская сторона еще до официальных заявлений Будапешта знала о спецоперации РФ по передаче военнопленных. Киев подавал запросы, призывая подтвердить или опровергнуть эти данные, однако венгерская сторона все отрицала.

Сначала информация о передаче пленных появилась в СМИ, затем ее распространила РПЦ и только после этого Будапешт обнародовал официальный комментарий.

Венгрия сначала называла этих украинцев военнопленными, а затем начала утверждать, что они “свободные люди”. Юсов подчеркнул, что это сознательная дезинформация.

– Сначала говорили, что они военнопленные, потом, что они – свободные люди, что они сами обратились. Но мы понимаем, что это не так. Был запрос со стороны Венгрии, конкретно по военнопленным. Этому есть подтверждение, в том числе документальное, – рассказал он.

Есть информация, что часть этих пленных могли также иметь венгерский паспорт, однако “речь идет не обо всех и даже не о большинстве”, как утверждает Будапешт. Остается открытым вопрос, как и когда они получили это гражданство, если действительно получили.

Юсов отметил, что Украина и родственники военнопленных должны получить к ним беспрепятственный доступ.

Он предупредил, что если Венгрия продолжит подобные спецоперации в пользу РФ, это будет “вызывать серьезные вопросы на международном уровне”.

Недавно появилась информация, что РФ тайно передала Венгрии 11 украинских военнопленных венгерского происхождения. Киев не был проинформирован об этом.

Украинская сторона уже установила местонахождение пленных защитников. Однако попытки украинских дипломатов установить с ними контакт не имели успеха.

По данным МИД Украины, военнопленные удерживаются в изоляции, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины.

Источник : Радио Свобода

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