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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Угорщина порушує міжнародне право. Лубінець про передавання українських військовополонених

Дмитро Лубінець
Фото: УНІАН

Угорщина порушує міжнародне право, коли веде переговори з РФ щодо повернення українських військовополонених, не інформуючи про це Україну.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що Угорщина не мала жодних повноважень вести перемовини з РФ щодо українських військовополонених без інформування української сторони.

Єдиний орган, який має повноваження порушувати питання звільнення чи обміну українських військовополонених – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.  

– Чи можна такі дії Угорщини трактувати як порушення міжнародного гуманітарного права та порушення прав українських військовополонених? На мою думку – однозначно так.  

Чому це робить Угорщина? Вбачаю в цьому підігравання російській пропаганді, що нібито Україна не хоче забирати своїх військовополонених, що є абсолютно неправдою. Так, угорська влада дозволяє показати Росії, що якщо є ініціатива – росіяни готові віддавати військовополонених, – зазначив омбудсмен. 

Лубінець підкреслив, що Україна не була поінформована про заплановане передавання Угорщині військовополонених. А звернень від угорської сторони, що вони готові приєднатися до мирних ініціатив або ж сприятимуть через свої контакти поверненню українських військовополонених – не було.

Він зазначив, що Україна відразу офіційно звернулася до угорської влади та направила листа до омбудсмена Угорщини з вимогою, щоб у межах свого мандату він повідомив, у яких умовах вони проживають, яке до них ставлення.

Також звертаюся до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової розібратися у цій ситуації та відповісти на логічні питання. Як так сталося, що 11 військовополонених української армії опинилися на території Угорщини? Чому про це не повідомили українську сторону? Угорщині варто уникати маніпулятивних заяв у стилі Росії, а проявити більше конструктиву. Адже йдеться про життя людей, дотримання їхніх прав і свобод, – наголосив уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, на початку червня з’явилася інформація, що Росія без погодження з Україною передала до Угорщини 11 військовополонених ЗСУ. Пізніше віцепрем’єр Угорщини у церковних справах Жолт Шем’єн підтвердив цю інформацію.

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Дмитро Лубінець, Обмін полоненими, Російська агресія, Угорщина
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