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Суспільство
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Кабмін визначив міністра, відповідального за бомбосховища

Олександр Камишін
Фото: УНІАН

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін був визначений відповідальною особою за координацію і контроль питань, пов’язаних із укриттями.

Про це оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

– У п’ятницю президент України збирав Раду національної безпеки і оборони. Одне з ключових питань на порядку денному – це безпека наших громадян по всій країні. Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про результати обстежень укриттів. 77% укриттів в Україні придатні до використання, але, на жаль, багато таких, які не відповідають жодним стандартам. Місцями ситуація взагалі неприйнятна, – сказав він.

Очільник уряду додав, що йдеться про низку районів у Запорізькій, Сумській, Житомирській, Київській областях та Києві.

Для виконання доручень Ради нацбезпеки й оборони Кабмін планує ухвалити низку кадрових і дисциплінарних рішень.

– Також розпорядженням Кабінету міністрів України визначаємо, що міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін координуватиме й контролюватиме всі питання та процеси, пов’язані з бомбосховищами, – сказав прем’єр-міністр.

Кабмін також надасть міністру Камишину усі можливості, щоб напрацювати і швидко надати необхідні рішення, для того, щоб укриття були підготовлені належним чином.

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Джерело: Урядовий портал
бомбосховище, Війна в Україні, Денис Шмигаль
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