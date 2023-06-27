​​Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС: список самого необходимого

Угроза взрыва на Запорожской атомной станции повисла над Украиной и миром. Все это – из-за действий захватившей ее армии России, которая планирует сценарий террористического акта с радиационным загрязнением.

Специалисты уверяют, что при взрыве на ЗАЭС, первое правило – слушать указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координировать на местах. Кроме этого, нужно оставаться в помещении, найти укрытие или подвал и ждать следующих указаний. Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС: что должно быть дома – читайте в материале.

Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС: список лекарств

По словам эндокринолога Илоны Ханько, что бы не случилось на ЗАЭС, йодная профилактика, о которой так активно говорят в соцсетях, не нужна. Лучше купить алюминиево-антацидные сорбенты, маску, альгинаты.

Почему не нужно принимать йод, если произойдет взрыв на ЗАЭС

По словам врача, йод нужен для защиты щитовидной железы, для того чтобы мы дали ей стабильный йод, из которого она будет образовывать гормоны, и ей не нужно было захватывать эти радиоактивные части, которые могут разрушить саму функцию щитовидной железы, ее активную деятельность.

Радиоактивный йод на самой ЗАЭС уже не выделяется, потому что он образуется реакторами, работающими энергоблоками.

Последний энергоблок был остановлен в сентябре 2022 года, поэтому уже более 9 месяцев он не действует. Потому активного радиоактивного йода там нет. А значит, и йод пока не нужен.

Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС: еда, запасы воды, одежда

При ядерной угрозе, согласно рекомендациям Центра общественного здоровья, в первую очередь нужно подготовить питьевую воду и продовольствие. Для этого произведите многодневный запас воды в герметичных емкостях. Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или в шкаф.

Из одежды подготовьте сменку, респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки. Кроме этого нужна ватно-марлевая повязка для защиты органов дыхания.

Воду, которую вы запасли, нужно употреблять до тех пор, пока не получите информации из официальных источников, что водопроводная вода безопасна. Важно, что кипячение воды не лишит ее радиации.

Запаситесь едой в герметичной упаковке. Именно она безопасна для употребления. Кроме того, можно купить консервы или законсервированные продукты. Еда в холодильнике тоже безопасна.

Перед открытием герметичной упаковки на продуктах нужно протереть влажным полотенцем или салфеткой всю его поверхность. То же нужно сделать с ножами, вилками и ложками, которым вы собираетесь воспользоваться.

Кроме этого подготовьте средства гигиены:

мыло;

антисептики;

салфетки;

медицинский спирт и т. д.

После этого выберите в своей квартире или доме помещение, в котором нет окон. Например, амбар, ванную комнату, подвал и т.д. При взрыве на ядерном объекте прежде всего необходимо покинуть улицу и закрыться в помещении.

К моменту эвакуации вы должны быть в комнате с необходимыми вещами и продуктами. Не выходите на улицу, не открывайте окна или двери в своем доме без необходимости. Кроме этого, радиоактивная пыль оседает на все поверхности. Поэтому держитесь подальше от ручек, картин, стен, подоконников и остального.

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