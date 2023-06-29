Сообщники РФ должны рассматриваться как предатели человечества — Зеленский

Украина продолжит работу ради усиления международных санкций против России и ее сообщников. Российские войска должны чувствовать, что цена их террора будет только увеличиваться. Государство также продолжает глобальную юридическую работу, чтобы международные инструменты сработали для наказания всех российских террористов и самого государства-агрессора.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар России по Краматорску Полтавской области.

— Каждый, кто помогает российским террористам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания. И это касается не только каких-то там коллаборантов. О них все ясно. Это люди без человечности. Каждый в мире, кто не понимает, что нельзя быть сообщником государства-террориста, должен за это отвечать перед всем международным сообществом. Корректировщик проходит по статье о государственной измене. Возможное наказание — включая пожизненное. Сообщники государства-террориста должны рассматриваться как предатели человечества и человечности, — утверждает глава государства.

Он рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины вместе со спецназовцами полиции задержали человека, который скорректировал этот удар террористов по Краматорску. Повреждены соседние дома, магазины, заправка. Под завалами до сих пор могут находиться люди.

Президент отметил, что сегодня в обращении к Верховной Раде Украины по случаю Дня Конституции он говорил, в частности, о справедливости и ответственности за нарушение права в Украине.

— И о справедливости в связи с российско-украинской войной, об ответственности России за преступления войны. Политика справедливости будет одной из основ Украинской доктрины — фундаментального документа, который будет определять курс нашего государства на десятилетия, — утверждает президент.

Владимир Зеленский уверяет, что Украина и все в мире, кто стоит вместе на защите свободы, будут стоять и на защите справедливости для всех, чьи жизни забрал российский террор, чью судьбу сломала российская война.

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