Спільники РФ мають розглядатися як зрадники людства – Зеленський

Україна продовжить роботу заради посилення міжнародних санкцій проти Росії та її спільників. Російські війська повинні відчувати, що ціна їхнього терору лише збільшуватиметься. Держава також продовжує глобальну юридичну роботу, щоб міжнародні інструменти спрацювали для покарання всіх російських терористів і самої держави-агресора.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар Росії по Краматорську Полтавської області.

– Кожен, хто допомагає російським терористам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання. І це стосується не лише якихось там колаборантів. Про них усе ясно. Це люди без людяності. Кожен у світі, хто не розуміє, що не можна бути спільником держави-терориста, повинен за це відповідати перед усією міжнародною спільнотою. Корегувальник проходить за статтею про державну зраду. Можливе покарання – включно з довічним. Спільники держави-терориста повинні розглядатися як зрадники людства й людяності, – стверджує глава держави.

Він розповів, що працівники Служби безпеки України разом зі спецпризначенцями поліції затримали особу, яка скоригувала цей удар терористів по Краматорську. Пошкоджено сусідні будинки, магазини, заправку. Під завалами досі можуть перебувати люди.

Президент зазначив, що сьогодні у зверненні до Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції він говорив, зокрема, про справедливість та відповідальність за порушення права в Україні.

– І про справедливість у зв’язку з російсько-українською війною, про відповідальність Росії за злочини війни. Політика справедливості буде однією з основ Української доктрини – фундаментального документа, який визначатиме курс нашої держави на десятиліття, – стверджує президент.

Володимир Зеленський запевняє, що Україна та всі у світі, хто стоїть разом на захисті свободи, стоятимуть і на захисті справедливості для всіх, чиї життя забрав російський терор, чию долю зламала російська війна.

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