На одну бабушку оформлено 10 мужчин: почему расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации

Верховная Рада недавно приняла законопроект, согласно которому расширяется перечень граждан, подлежащих мобилизации. Этот документ прокомментировала заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

По ее словам, отныне не будут подлежать мобилизации только граждане, в семье которых нет других людей, способных содержать человека с инвалидностью первой и второй группы.

— Почему одни должны воевать, а другие прикрываться недееспособными родственниками? Это из тех вопросов, которые задают военные на фронте. Мы не можем их игнорировать. Знаю примеры, когда на одну бабушку оформлялись пять, а то и 10 молодых состоятельных мужчин, — утверждает она.

Народный депутат отмечает, что родственников людей, которые имеют инвалидность, не обязательно будут мобилизовать. Однако это свидетельствует о том, что указанные граждане не будут иметь бронирования или временной отсрочки от мобилизации.

Недавно Верховная Рада Украины уменьшила перечень граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации.

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