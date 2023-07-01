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Юлия Захарченко, редактор ленты

На одну бабушку оформлено 10 мужчин: почему расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации

Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
Фото: Getty Images

Верховная Рада недавно приняла законопроект, согласно которому расширяется перечень граждан, подлежащих мобилизации. Этот документ прокомментировала заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

По ее словам, отныне не будут подлежать мобилизации только граждане, в семье которых нет других людей, способных содержать человека с инвалидностью первой и второй группы.

— Почему одни должны воевать, а другие прикрываться недееспособными родственниками? Это из тех вопросов, которые задают военные на фронте. Мы не можем их игнорировать. Знаю примеры, когда на одну бабушку оформлялись пять, а то и 10 молодых состоятельных мужчин, — утверждает она.

Народный депутат отмечает, что родственников людей, которые имеют инвалидность, не обязательно будут мобилизовать. Однако это свидетельствует о том, что указанные граждане не будут иметь бронирования или временной отсрочки от мобилизации.

Недавно Верховная Рада Украины уменьшила перечень граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации.

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інвалідність, Война в Украине, Верховна Рада, Военное положение, люди з інвалідністю, мобілізація
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