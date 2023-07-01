На одну бабусю оформлено 10 чоловіків: чому розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації

Верховна Рада нещодавно ухвалила законопроєкт, згідно з яким розширюється перелік громадян, які підлягають мобілізації. Цей документ прокоментувала заступниця очільника комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

За її словами, відтепер не підлягатимуть мобілізації лише громадяни, у родині яких немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю першої та другої групи.

– Чому одні мають воювати, а інші прикриватися недієздатними родичами? Це з тих питань, які задають військові на фронті. Ми не можемо їх ігнорувати. Знаю приклади, коли на одну бабусю оформлювались пʼять, а то й 10 молодих спроможних чоловіків, – стверджує вона.

Народний депутат наголошує, що родичів людей, які мають інвалідність, не обов’язково мобілізуватимуть. Однак це свідчить про те, що зазначені громадяни не матимуть бронювання чи тимчасової відстрочки від мобілізації.

Нещодавно Верховна Рада України зменшила перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації.

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