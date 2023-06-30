Убивают друг друга: в Херсонской области российские военные подрываются на собственных минах

Российские военные убивают друг друга на поле боя. В Сергеевке Херсонской области солдаты РФ подорвались на собственных минах, оставленных предыдущей ротацией.

Об этом в вечерней сводке за 30 июня сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что после проведения очередной ротации на позициях с 15 июня до сих пор в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа подорвалось до 10 военных РФ на этих минах.

Сергеевка Херсонской области на карте

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

В частности, в Новопскове Луганской области российские оккупанты загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома обустраивают под полевой госпиталь.

Новопсков Луганской области на карте

В Генштабе сообщают, что авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и еще одного по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток ударили по шести районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, трем складам боеприпасов, 24 артиллерийским средствам на огневых позициях и станции РЭБ оккупантов.

Источник : Генштаб ВСУ

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