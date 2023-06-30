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Юлия Соколова, редактор ленты

50 тыс. оккупантов, 300 танков, но без вагнеровцев: Череватый о силах РФ под Бахмутом

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении сегодня находится группировка войск РФ численностью до 50 тыс. человек. Однако вагнеровцев среди них нет.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини.

Он напомнил, что ранее в районе Бахмута абсолютное большинство группировки РФ составляли наемники преступной группировки ЧВК Вагнера, а сейчас их нет.

– Там есть группировка вражеская достаточно мощная – до 50 тыс., более 300 танков, в районе 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня, — отметил Череватый.

Он уточнил, что это воздушно-десантные подразделения, пехотные подразделения РФ, боевой армейский резерв (так называемый БАРС), российские территориальные войска, а также часть меньших подразделений, чем ЧВК (типа Ветеран).

Всего за сутки на Бахмутском направлении произошло 10 боевых столкновений. Украинские военные уничтожили 104 оккупантов, еще 166 получили ранения, а шесть попали в плен.

– Наши Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении фронта, давят на врага по флангам – северному и южному, – подчеркнул Череватый.

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Війна в Україні

По его словам, путинские войска оказывают там мощное сопротивление. Только за сутки они нанесли 445 ударов по украинским позициям из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, совершили два авианалета.

В то же время ВСУ уничтожили:

  • две вражеские РСЗО Град;
  • противотанковый ракетный комплекс;
  • боевую разведывательную машину;
  • один командно-наблюдательный пункт батальона;
  • три полевых склада с боеприпасами.

На Лимано-Купянском направлении оккупанты трижды за сутки пытались атаковать позиции украинской армии, нанесли 303 удара из артиллерии и три авиаудара.

Во время отражения атак 22 оккупанта были уничтожены, 59 получили ранения. Ликвидировано два миномета, беспилотник и склад с боеприпасами.

Недавно руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что после неудачного мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина его наемники больше не будут воевать против Украины.

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Бахмут, Война в Украине, ВСУ, ЧВК Вагнера, Російська агресія
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