50 тыс. оккупантов, 300 танков, но без вагнеровцев: Череватый о силах РФ под Бахмутом

На Бахмутском направлении сегодня находится группировка войск РФ численностью до 50 тыс. человек. Однако вагнеровцев среди них нет.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини.

Он напомнил, что ранее в районе Бахмута абсолютное большинство группировки РФ составляли наемники преступной группировки ЧВК Вагнера, а сейчас их нет.

– Там есть группировка вражеская достаточно мощная – до 50 тыс., более 300 танков, в районе 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня, — отметил Череватый.

Он уточнил, что это воздушно-десантные подразделения, пехотные подразделения РФ, боевой армейский резерв (так называемый БАРС), российские территориальные войска, а также часть меньших подразделений, чем ЧВК (типа Ветеран).

Всего за сутки на Бахмутском направлении произошло 10 боевых столкновений. Украинские военные уничтожили 104 оккупантов, еще 166 получили ранения, а шесть попали в плен.

– Наши Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении фронта, давят на врага по флангам – северному и южному, – подчеркнул Череватый.

По его словам, путинские войска оказывают там мощное сопротивление. Только за сутки они нанесли 445 ударов по украинским позициям из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, совершили два авианалета.

В то же время ВСУ уничтожили:

две вражеские РСЗО Град;

противотанковый ракетный комплекс;

боевую разведывательную машину;

один командно-наблюдательный пункт батальона;

три полевых склада с боеприпасами.

На Лимано-Купянском направлении оккупанты трижды за сутки пытались атаковать позиции украинской армии, нанесли 303 удара из артиллерии и три авиаудара.

Во время отражения атак 22 оккупанта были уничтожены, 59 получили ранения. Ликвидировано два миномета, беспилотник и склад с боеприпасами.

Недавно руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что после неудачного мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина его наемники больше не будут воевать против Украины.

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